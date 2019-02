Open de Portugal de ténis de mesa sem portugueses em singulares

O Open de Portugal de ténis de mesa, que decorre no pavilhão do Casal Vistoso em Lisboa, deixou de ter portugueses em prova, com os seus representantes do quadro principal esta sexta-feira eliminados.Em pares, seguem para os quartos de final, que se disputam no sábado, as duplas Diogo Carvalho João Geraldo e Leila Oliveira e Jieni Shao.As melhores prestações de individuas foram de João Geraldo, em masculinos, e Jieni Shao, em femininos, que passaram uma ronda. Diogo Silva, André Silva, Diogo Carvalho e Yangzi Liu caíram no primeiro confronto.Jieni Shao não teve hipóteses perante a chinesa Liu Shiwen, quinta do mundo, que a derrotou por 4-0, o mesmo resultado com que o também chinês Gaoyuan Lin afastou Geraldo.Em pares, só a dupla mista, composta por Shao e Carvalho, tombou nos oitavos de final. João Geraldo e Diogo Carvalho regressam sábado, contra uma dupla indiana, e Leila Oliveira e Jieni Shao jogam contra adversárias húngaras.O Open de Portugal faz parte do circuito mundial da federação internacional da modalidade disputa-se até domingo com a presença de 297 atletas (169 masculinos e 128 femininos) de 53 países.A competição é disputada nas componentes de singulares masculinos e femininos, pares masculinos, femininos e mistos e sub-21 - singulares, masculinos e femininos.