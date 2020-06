Playoff de atribuição do título da 1.ª Divisão masculina aprovado

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM) anunciou esta quinta-feira que depois de ouvidos todos os clubes, estão reunidas as condições para realizar a fase final do campeonato nacional da 1.ª Divisão masculina na qual será atribuído o título de campeão nacional, e que não existem condições desportivas para se completar o campeonato da 1.ª Divisão feminina.





"O órgão da Federação deliberou deste modo não atribuir o título de Campeão Nacional da 1.ª Divisão Feminina da época 2019/2020 e iniciar os preparativos para a realização da Fase Final da 1.ª Divisão Masculina. Fase na qual será atribuído o título de campeão nacional da 1.ª Divisão Masculina de 2019/2020 e que se deverá realizar entre os dias 1 e 6 de julho próximos (datas provisórias, sujeitas à autorização governamental para regressar à competição), em fase concentrada a realizar no CAR em Gaia, em modelo competitivo ainda a definir", pode-se ler no comunicado da FPTM."A reunião da direção, realizada no dia 10 de junho, foi efetuada depois de algumas diligências executadas pelo presidente, Pedro Miguel Moura, – quatro reuniões conjuntas e ainda contatos particulares adicionais – junto dos clubes que conquistaram o direito desportivo de disputarem playoff em ambas as competições: CTM Mirandela, ADC Ponta do Pargo, Ala Nun’Alvares (femininos), GDCS Juncal (femininos e masculinos), Sporting CP, GD Toledos e CD São Roque (masculinos", acrescenta.A FPTM pretende divulgar em breve os modelos adotados para terminar os Campeonatos Nacionais da 2.ª Divisão de Honra e da 2.ª Divisão Feminina e Masculina.