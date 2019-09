Portugal-Alemanha, em direto: siga a final masculina do Europeu de ténis de mesa

- Boll aproxima-se do português. 5-4- Pontua pela primeira vez Timo Boll, que consegue ainda novo ponto. 4-2- João Monteiro ganha uma vantagem importante. 3-0- Arranca o primeiro set do segundo jogo.. Segue-se o jogo entre João Monteiro e Timo Boll.- Ovtcharov celebra mais um ponto e está perto do triunfo. 8-10- Recomeça bem o português com dois pontos seguidos. 8-9- Timeout.- Novo ponto para Freitas, que se aproxima do alemão. 6-9- Belos movimentos de parte a parte. 5-9- Reage Marcos Freitas e também recebe aplausos. 4-8- Mais dois pontos para o alemão, que tem apoio nas bancadas em Nantes. 3-8- Tempo de paragem no set.- Ovtcharov volta a aumentar. 3-6- A distância entre os dois mantém-se. 3-5- Ovtcharov ganha e amplia a vantagem. 2-4- Bola na rede, ponto para Marcos. 2-2- Ovtcharov entrou a perder mas já virou o resultado. 1-2- Segue-se o. Serve o alemão.- Ovtcharov fecha o- Freitas diminui a desvantagem e vai agora servir. 7-9- Dois pontos para Ovtcharov, forte na colocação da bola. 6-8- Nova igualdade. 6-6- Bola fora do português. 4-5- Freitas a não deixar fugir o alemão. 4-4- Três pontos de rajada para Ovtcharov, que recupera e empata. 3-3- Freitas alarga a vantagem portuguesa. 3-0- Nova bola fora. 2-0- Marcos Freitas abre ocom ponto para Portugal. 1-0- Ovtcharov fecha o- Recupera bem Ovtcharov. 6-10- Bola fora, ponto para o jogador português. 6-9- Mais dois pontos para Ovtcharov. 5-9- Bola na rede, ampliada a vantagem germânica. 4-7- Serviço para o português, que acaba por ganhar o ponto. Mas empata novamente o alemão, que vai agora servir. 4-4- Bola fora e Ovtcharov empata. 3-3- Mais um ponto para cada lado. 3-2.- Freitas responde bem e dá a volta. 2-1e ponto para o alemão. 0-1são os primeiros a entrar em ação, dentro de momentos.- São apresentados os mesa-tenistas das duas seleções.---------------------------------------------------------1.º jogo: Marcos Freitas-Dimitri Ovtcharov2.º jogo: João Monteiro-Timo Boll3.º jogo: Tiago Apolónia-Patrick Franziska4.º jogo: Marcos Freitas-Timo Boll5.º jogo: João Monteiro-Dimitri OvtcharovBoa tarde! Portugal defronta a partir das 15 horas a Alemanha para tentar somar o segundo título europeu da sua história. Na meia-final, a Seleção Nacional masculina teve de batalhar para superar a Suécia (3-2), num duelo de quase três horas resolvido na ‘negra’ do 5º e decisivo encontro. Tiago Apolónia bateu nesse embate Jan Persson, por 3-2. Tinha sido justamente Persson a adiantar a Suécia, quando ganhou a Marcos Freitas por 3-2. Na sua primeira prestação, Apolónia superou Mattias Falck, também por 3-2, antes de nova vantagem sueca (2-1), com a vitória de Truls Moregard sobre João Monteiro , por 3-1. A reviravolta foi lançada por Marco Freitas, que bateu Mattias Falck por 3-1, relançando o jogo. Acompanhe aqui a final, a partir das 15 horas!