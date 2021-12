Portugal apura quarteto para os 'oitavos' dos Mundiais jovens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Inês Matos e Tiago Li, em sub-19, Matilde Pinto e Tiago Abiodun, sub-15, apuraram-se hoje para os 'oitavos' da prova de singulares do Campeonato do Mundo Youth, em ténis de mesa, que decorre em Vila Nova de Gaia.

Tiago Li, 32.º cabeça de série da prova, venceu o eslovaco Adam Klajber (16.º) por 4-3, defrontando agora o croata Ivor ban, quarto favorito.

Inês Matos, 16.ª, derrotou a alemã Naomi Pranjkovic, 10.ª, por 4-2, indo agora encontrar a indiana Suhana Saini, a quarta do torneio e que nestes mundiais já foi bronze na prova de equipas.

Tiago Abiodun (19.º) alcançou um triunfo por 3-2 frente ao indiano Preyesh Raj Suresh (9.º) e o próximo desafio será colocado por Yong Izaac Quek, de Singapura, terceiro cabeça de série da competição.

Matilde Pinto (11.ª) ganhou à norte-americana Emily Tan (22.ª) por 4-1 e agora terá pela frente a chinesa Yangchen Yu (25.ª).

Os sub-19 Gonçalo Gomes e Patricia Santos foram afastados, tal como Mariana Comba nos sub-15.

Segunda-feira, Matilde Pinto e a galesa Anna Hursey, quartas cabeças de serie, vão disputar o acesso à final de pares com as germânicas Mia Griesel e Annet Kaufmann, segundas do ranking.