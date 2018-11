Portugal apura-se para o Europeu feminino por equipas

A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa assegurou esta terça-feira o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de equipas, ao vencer a congénere da Áustria, por 3-1, em Linz.A seleção lusa, segunda classificada do grupo 5 da fase de apuramento, atrás da Áustria, até pode desapossar as adversárias desta terça-feira da liderança se ganhar na receção à Suíça, na última jornada, em 04 de dezembro.Jieni Shao (121.ª do ranking mundial), foi determinante, ao conquistar os seus dois jogos. Leila Oliveira também ganhou e só Célia Silva não o conseguiu fazer, numa seleção que não contou com a melhor jogadora, Fu Yu.A primeira a entrar em cena foi Célia Silva, tendo perdido com Sofa Polcanova com os parciais de 11-6, 11-4 e 11-3.Jieni Shao empatou o encontro, ao superar Sophie Kellerman, por 11-4, 11-3 e 11-1, e Leila Oliveira adiantou as lusas, com 11-8, 11-5 e 11-5 ante Karoline Mischeck.Na segunda rodada de jogadoras, Jieni Shao assegurou a vitória final, com 6-11, 11-8, 11-3, 2-11 e 12-10 ante Sofia Polcanova.Portugal tem agora cinco pontos, contra sete da Áustria, sendo que tem vantagem no confronto direto, já que perdeu em casa por 3-2.A fase final do Europeu por equipas disputa-se em Nantes, França, no próximo ano.