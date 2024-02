Portugal ataca Mundial com olhos postos em Paris’24

As Seleções masculina e feminina apontam à qualificação para Paris’2024 nos Mundiais por equipas que se iniciam esta sexta-feura em Busan, na Coreia. Garantem o bilhete para os Jogos Olímpicos deste verão as equipas que chegarem aos quartos de final, salvaguardando o facto de já estarem apurados os campeões continentais e a França, como país anfitrião.Em masculinos, Portugal, com Marcos Freitas (19.º do ranking mundial), João Geraldo (41.º), Tiago Apolónia (49.º) e João Monteiro (94.º), entra já hoje em ação, defrontando a Roménia, em grupo que integra ainda o Egito, Irão e Tailândia.Já em femininos, as portuguesas Fu Yu (55.ª), Jieni Shao (63.ª), Matilde Pinto (254.ª) e Inês Matos (270.ª) estreiam-se amanhã diante da Áustria, tendo depois Hong Kong, Austrália e Cazaquistão como adversários.