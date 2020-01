Portugal segue em frente no torneio de repescagem de qualificação olímpica

Em jogo a contar para os quartos de final do torneio de repescagem de qualificação olímpica, Portugal perdeu por 3-1 com a Holanda. Com este resultado, o conjunto fica arredado da possibilidade de chegar aos Jogos Olímpicos deste ano.





O desfecho do jogo começou a ser escrito no primeiro set. A jogar em pares, Jieni Shao e Xue Luo foram derrotadas por 9-11, 9-11 e 12-14 pela dupla Kim Vermaas e Li Jiao.Apesar da entrada em falso, Fu Yu deu uma boa resposta no segundo set. A mestenista portuguesa, 41ª do ranking mundial, até perdeu o primeiro encontro do segundo set (2-11), frente a Britt Eerland, mas reagiu e venceu os três encontros seguintes (11-9, 11-8 e 11-4).No terceiro confronto, Xue Luo criou dificuldades a Li Jiao, no entanto, Portugal acabou por sair derrotado por 4-11, 11-8, 9-11, 8-11. No set seguinte, a selecção holandesa esteve a dois jogos de fechar o encontro – venceu o primeiro por 4-1- mas Jieni Shao superiorizou-se a Britt Eerland e levou de vencidos os três jogos seguintes: 11-8,11-9 e 11-4.No quinto e derradeiro confronto, Fu Yu voltou a entrar em ação, desta feita para enfrentar Kim Veermas. A atleta portuguesa confirmou o favoritismo e venceu por 11-4, 11-8 e 11-9.Nas meias-finais do torneio de repescagem, Portugal vai enfrentar a França. O encontro está agendado para as 19 horas deste sábado.