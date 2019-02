Portugal cai nos quartos de final de pares no Portugal Open

A participação portuguesa no Portugal Open de ténis de mesa terminou este sábado, com as duplas de Diogo Carvalho/João Geraldo, em masculinos, e Leila Oliveira/Jieni Shao, em femininos, a serem eliminadas nos quartos de final.Oliveira e Shao perderam por 3-1 com as húngaras Dora Madarasz/Szandra Pergel, pelos parciais de 7-11, 11-6, 11-7 e 11-7, enquanto Carvalho e Geraldo também perderam para uma dupla húngara, Nandor Ecseki/Adam Szudi, por 11-6, 12-10 e 11-9.As duas eliminações constituem as últimas ações lusas no Portugal Open, em que Portugal contou com seis jogadores no mapa final de singulares, com João Geraldo e Jieni Shao a serem eliminados nos 16 avos de final, e três em pares (masculinos, femininos e mistos).O Portugal Open, prova do circuito ITTF, decorre até domingo no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.