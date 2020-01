Portugal com expectativas altas para o torneio de qualificação olímpica de ténis de mesa 

Inicia-se, esta quarta-feira, o torneio de qualificação olímpica de ténis de mesa, em Gondomar. Apesar de partirem para a prova com graus de favoritismo distintos, tanto a selecção masculina como a seleção feminina de Portugal revelam ambições de chegar aos Jogos Olímpicos de Tóquio.





No lado masculino, o primeiro jogo de Portugal é frente à Ucrânia, seleção que, segundo o selecionador Francisco Santos, pode causar problemas a Portugal: "Conhecemos bem a Ucrânia e eles também nos conhecem bem a nós. A última vez que jogamos com eles foi em Viseu e foi bastante difícil. Tem um jogador naturalizado, o Kou Lei, e os outros dois jogadores também têm qualidade, mas esperamos apresentarmos a bom nível para podermos vencer a partida".Assumindo que ainda não pensa nos possíveis próximos adversários, Marcos Freitas mostra-se confiante para o torneio. "Somos uma das melhores equipas do mundo e, ainda para mais, jogamos em casa. Temos de estar concentrados, mas as expectativas são altas", disse o mesatenista.Enquanto Tiago Apolónia deu ênfase ao facto de a seleção ter feito uma boa preparação e recordou a conquista do título europeu, também em solo português, João Monteiro abordoua importância que o público pode ter: "De um ponto de vista pessoal, gosto bastante de jogar em frente ao público português. Sabemos que o apoio nos pode dar uma força extra".No lado feminino, Fu Yu é a única representante lusa que já assegurou a presença em Tóquio na vertente individual e assume que o sorteio permite que Portugal sonhe com a qualificação. "Amanhã temos o jogo frente à Eslováquia e, embora elas não tenham grandes resultados a nível europeu, sabemos que são uma equipa com alguma qualidade. Esperamos conseguir o apuramento para os Jogos Olímpicos. O sorteio foi relativamente bom para nós, agora temos de lutar e dar o nosso melhor", afirmou, assegurando ainda que o seu objetivo passa por fazer melhor do que no Rio de Janeiro.O conjunto luso inicia a sua participação no torneio frente à Eslováquia e Leila Oliveira acredita que Portugal tem alguma vantagem: "Jogar em casa é sempre bom, acredito que somos favoritas no primeiro jogo. Chegarmos aos Jogos seria o concretizar de um sonho". Por seu lado, a selecionadora Xie Juan destacou o trabalho mental que tem vindo a ser feito. "Estamos a trabalhar bem, principalmente a nível psicológico. Temos de preparar a cabeça e a parte física também e temos de lutar para tentarmos ganhar", referiu.