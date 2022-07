Portugal com nove atletas no Europeu individual de ténis de mesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal vai estar representado com nove atletas no Campeonato da Europa individual, entre 13 e 21 de agosto, em Munique, Alemanha, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM) em comunicado.

No setor masculino vão estar João Geraldo, João Monteiro, Marcos Freitas e Tiago Apolónia, enquanto no setor feminino as cores lusas vão ser defendidas por Inês Matos, Fu Yu, Matilde Pinto, Patrícia Santos e Shao Jieni.

O presidente da FPTM, Pedro Moura, vai liderar a comitiva que inclui ainda os treinadores Ricardo Oliveira, Xie Juan e Francisco Santos, além do médico Bruno Soares e da fisioterapeuta Inês Dias.