Portugal com quatro mesatenistas no Top 10 europeu de jovens em França

Portugal vai ter quatro representantes no Top 10 europeu de jovens de ténis de mesa, evento que vai reunir os melhores do ranking europeu entre 30 de setembro e 2 de outubro na cidade francesa de Tours.Inês Matos e Matilde Pinto são as portuguesas no evento de sub-19, enquanto Mariana Santa Comba e Tiago Abiodun vão competir nos sub-15.

Esta é a primeira vez na história que Portugal tem quatro atletas qualificados por ranking, uma vez que em 2018, quando o evento decorreu em Vila Real, o quarteto luso participou por convite.