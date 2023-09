Portugal confiante num bom desempenho nos Europeus por equipas

Francisco Santos e Xie Juan, selecionadores portugueses das equipas masculina e feminina de ténis de mesa, respetivamente, apontaram este sábado para boas prestações nos Europeus de equipas, começam no domingo, em Malmö, na Suécia.

"O objetivo principal neste Europeu é alcançar a qualificação para o Campeonato do Mundo que vai ser disputado em Busan, na Coreia do Sul, que é a prova de qualificação para os próximos Jogos Olímpicos", vincou o técnico da equipa masculina, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM).

A equipa masculina (oitava do ranking mundial e quarta europeia) é composta pelos atletas João Geraldo (45.º), João Monteiro (130.º), Marcos Freitas (19.º) e Tiago Apolónia (49.º), integrando o Grupo D, com a Grécia (77.º/22.º) e Hungria (35.º/ 15.º), e as duas equipas melhor classificadas em cada grupo são apuradas para os oitavos de final. "O nosso grupo é muito forte e equilibrado. A Grécia e a Hungria são seleções com jogadores de elevado nível e experientes, mas o objetivo é passar o grupo, de preferência em primeiro lugar, para depois pensar na fase a eliminar. Se conseguirmos passar o grupo, temos praticamente garantida a qualificação para o Campeonato do Mundo", assinalou Francisco Santos.

O treinador luso considerou ainda que, no seu entender, "Alemanha, Suécia e França são as seleções mais fortes, pela posição no ranking mundial", mas acrescentou que existem muitas seleções de elevado nível na Europa, que podem surpreender, daí ser uma competição muito difícil. "Contudo, a nossa seleção já nos habituou a grandes desempenhos nesta competição e todos os atletas vão lutar com todas as suas forças para mais uma vez darem uma alegria a todos os portugueses", garantiu.

Por seu turno, a seleção feminina (12.ª do mundo e quarta europeia), formada por Fu Yu (28.ª), Inês Matos (272.ª), Matilde Pinto (324.ª) e Shao Jieni (54.ª), vai disputar o Grupo D, com a Bulgária (97.º/25.º) e a Sérvia (50.º/14.º). "Para começar, o nosso objetivo é passar o grupo em primeiro lugar, para termos um melhor sorteio para a fase seguinte. Depois disso, o objetivo passa a ser obter uma medalha. Vamos dar o nosso melhor para que os nossos objetivos sejam concretizados", lançou Xie Juan, considerando que, "como sempre, as seleções mais fortes são a Alemanha, Roménia e França".

Portugal vai iniciar no domingo a participação nos Europeus, com a equipa masculina a defrontar a Grécia e a feminina a Bulgária.

A competição serve de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e para o Campeonato do Mundo de 2024. O campeão europeu feminino e masculino fica diretamente apurado para os Jogos Olímpicos.

Aos Mundiais, marcados para fevereiro de 2024, chegam 12 equipas através dos Europeus, casos das oito presentes nos os quartos de final e as quatro mais bem classificadas no ranking mundial entre as que forem eliminadas nos 'oitavos'.