Portugal confirma presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Depois da vitória frente à Ucrânia, Portugal levou de vencida a seleção da Bélgica na final do Torneio de Qualificação Olímpica. Com este resultado, o conjunto luso carimbou o passaporte para os Jogos Olímpicos de Tóquio.





Motivada pelo apoio do público, a seleção masculina teve uma forte entrada em jogo. João Monteiro e Tiago Apolónia enfrentaram Florent Lambiet e Martin Allegro, vencendo por 12-10, 11-6, 11-8 e 13-11.O segundo set acabou por se revelar o mais complicado para Portugal. Apesar da boa entrada de Marcos Freitas – o mesatenista português venceu os dois primeiros jogos (11-3 e 12-10)- Cedric Nuytinck reagiu bem e fez a igualdade (8-11 e 9-11). Apesar disso, Marcos Freitas conseguiu confirmar o favoritismo no derradeiro jogo, ganhando 12-10.No derradeiro confronto, João Monteiro, 88.º do ranking mundial, enfrentou Martin Allegro, 128º, e não facilitou. Após operar uma boa recuperação, que lhe permitiu vencer o primeiro set (12-10), João Monteiro ganhou os dois sets seguintes (11-9 e 11-8), apurando assim Portugal para os Jogos de Tóquio.