Portugal eliminado nos 'quartos' do Mundial masculino de ténis de mesa

A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa foi eliminada esta sexta-feira nos quartos de final do Mundial por equipas, ao perder com o Japão, por 3-1, em Chengdu, na China.

No primeiro encontro da eliminatória entre Portugal, nono do ranking, e o Japão, terceiro, Marcos Freitas, 33.º da hierarquia, perdeu com Shunsuke Togami (45.º), por 3-1 (8-11, 11-6, 11-4 e 11-7).

João Geraldo (49.º da hierarquia), que na véspera tinha derrotado Darko Jorgic, oitavo jogador do mundo e vice-campeão europeu, não conseguiu repetir a surpresa e foi derrotado por Tomokazu Harimoto (quarto), por 3-0 (11-8, 11-5 e 11-6).

No encontro mais equilibrado desta eliminatória João Monteiro (83.º) venceu Mizuki Oikawa (119.º), por 3-2 (11-6, 5-11, 9-11, 11-9 e 11-8).

No quarto encontro, o jovem Tomokazu Harimoto, de 19 anos, venceu o 15 anos mais velho Marcos Freitas, por 3-1 (7-11, 11-7, 11-4 e 11-3).

Com o apuramento para as meias-finais, o Japão, que busca o sétimo título mundial e primeiro desde 1969, garantiu a 23.ª medalha em Mundiais por equipas.