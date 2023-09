Portugal entra a vencer no Europeu de equipas

A Seleção Nacional entrou no Europeu de equipas com o pé direito, vencendo a Grécia, por 3-1, na competição que decorre na Suécia.A equipa nacional, 8.ª do ranking mundial e 4.ª europeia, começou o encontro a vencer, com Marcos Freitas (19.º) a obter um triunfo por 3-0 frente a Georgios Stamatouros (796.º).Tiago Apolónia (49.º) ampliou o resultado para 2-0, ao bater o mais credenciado jogador grego, Gionis Panagiotis (125.º), medalha de bronze no Europeu de 2013, por 3-1.Seguiu-se João Geraldo (45.º), que foi derrotado por Ioannis Sgouropoulos (433.º), numa partida em que começou por perder os dois primeiros parciais, reduziu para 1-2, mas acabou por perder por 1-3. O encontro ficou resolvido no quarto jogo, com Marcos Freitas a bater Gionis Panagiotis por 3-0.Portugal volta a entrar em ação amanhã (segunda-feira), diante da Hungria (12h00). Em caso de vitória a Seleção garante o primeiro lugar no grupo D e a passagem aos oitavos de final."Estou muito contente por termos começado com uma vitória, contra uma equipa que é sempre complicada, que nos dificulta sempre a vida. Já os tínhamos defrontado várias vezes, em Campeonatos da Europa anteriores, e sabíamos que ia ser complicado", explicou Tiago Apolónia, citado pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.A seleção feminina vai jogar este domingo, às 18h00, com a Bulgária.Marcos Freitas, 3 – Georgios Stamatouros, 0 (11-8, 11-7, 11-6)Tiago Apolónia, 3 – Gionis Panagiotis, 1 (8-11, 11-9, 11-8, 11-6)João Geraldo, 1 – Ioannis Sgouropoulos, 3 (8-11, 8-11, 11-8, 9-11)Marcos Freitas, 3 – Gionis Panagiotis, 0 (11-9, 11-7, 11-5)Grupo D – Feminino18h00: Portugal – BulgáriaGrupo D – Masculino12h00: Portugal – HungriaGrupo D – Feminino18h00: Portugal – Sérvia