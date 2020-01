Portugal falha acesso direto aos Jogos Olímpicos

No jogo que podia carimbar a presença histórica de Portugal nos Jogos Olímpicos, a seleção feminina acabou derrotada pela Hungria (3-1). Apesar disso, o conjunto luso, ao ser um dos finalistas vencidos, tem a oportunidade de ser a seleção ‘repescada’ e de ainda ir a Tóquio.





No primeiro confronto, em pares, Xue Luo e Jieni Shao perderam com Maria Fazekas e Szandra Pergel. A dupla húngara começou melhor (11-7) e, apesar de Portugal ter respondido (6-11), a Hungria acabou mesmo por chegar ao 3-1 (11-8 e 11-4).Já na vertente individual, Fu Yu até começou melhor frente a Dara Madarasz, mas a melhoria do jogo da húngara, aliada aos erros que a portuguesa foi cometendo, fizeram com que o set fosse fechado novamente em 3-1 para a Hungria (5-11, 15-13, 11-7 e 11-5).Apesar de Jieni Shao ter mantido acesa a esperança portuguesa, ao vencer Szandra Pergel no terceiro confronto (8-11, 6-11,13-11 e 8-11), a verdade é que Xue Luo foi incapaz de dar sequência frente a Dara Madarasz. O equilíbrio foi a nota dominante, no entanto, a mesatenista portuguesa não conseguiu fechar o set quando estava a vencer por 2-1 e acabou por ser derrotada (8-11, 11-6, 8-11, 11-6 e 11-7).