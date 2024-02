Portugal faz pleno no Mundial e fica a uma vitória do apuramento para os Jogos Olímpicos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional masculina de ténis de mesa garantiu esta segunda-feira o pleno de triunfos no Grupo 8 do Mundial por equipas, com a equipa feminina a manter-se na luta pela ronda de apuramento para os 'oitavos'.

Depois de ter vencido os primeiros três encontros, Portugal voltou a triunfar, desta feita sobre a Tailândia, por 3-0, assegurando o primeiro lugar e o apuramento direto para os oitavos de final.

Portugal fica assim a uma vitória do apuramento para os Jogos Olímpicos Paris'2024, reservado para os países que chegarem aos quartos de final.

Com Marcos Freitas (19.º do mundo) a descansar, Tiago Apolónia (49.º) deu o primeiro ponto a Portugal, ao vencer Sitisak Nuchchart (550.º), por 3-1 (11-3, 11-4, 9-11 e 11-4).

Em estreia, Diogo Carvalho, que não tem ranking internacional, bateu Napat Thanmathikom (626.º), por 3-0, com os parciais 11-3, 15-13 e 11-8.

O terceiro triunfo português em outros tantos encontros foi conseguido por João Geraldo (41.º do mundo), que venceu Padak Tanviriyavechakul (612.º), por 3-2 (11-7, 6-11, 11-7, 7-11 e 11-5).

Na prova feminina, Portugal mantém esperanças de conseguir o apuramento para a ronda de qualificação para os oitavos de final, reservado ao segundo e terceiro ao vencer a Austrália, por 3-0, no Grupo 6.

Depois da derrota na véspera perante Hong Kong, que venceu os quatro encontros, a equipa lusa subiu ao segundo lugar da 'poule', com cinco pontos, a três da líder, e com mais um do que Áustria e Cazaquistão, que defronta na terça-feira.

No primeiro encontro da eliminatória, Fu Yu (55.º do mundo) derrotou Lay Jian Fang (93.º), por 3-1, com os parciais de 7-11, 11-6, 11-9 e 12-10.

Jieni Shao (63.º) conseguiu a vitória mais folgada, ao derrotar Feng Chunyi (sem ranking), por 3-0 (11-5, 11-6, 11-5), com Inês Matos (270.º) a confirmar o triunfo luso, frente a Michelle Bromley (100.º), por 3-1 (11-4, 9-11, 11-5 e 11-8).