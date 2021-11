Portugal fica sem representantes nos Mundiais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal ficou esta quinta-feira sem qualquer representante no Campeonato do Mundo de ténis de mesa, depois de Tiago Apolónia e João Monteiro terem sido afastados na prova de pares em Houston, Estados Unidos.

Frente aos chineses Lin Gaoyuan e Liang Jingkun, do top-10 mundial, a dupla lusa perdeu por 3-1, pelos parciais de 9-11, 11-9, 8-11 e 4-11.

O desempenho luso no evento sofreu um forte revés esta madrugada, quando Marco Freitas, João Monteiro e João Geraldo foram eliminados do torneio de singulares, à segunda ronda.

Marcos Freitas, 24.º do ranking mundial, perdeu 1-4 com o alemão Duda Benedikt, 45.º, pelos parciais de 9-11, 9-11, 9-11, 11-9 e 4-11.

João Monteiro, 77.º da hierarquia mundial, que tinha a tarefa mais difícil, pois defrontou o brasileiro Hugo Calderano, quarto do ranking, foi afastado também com uma derrota por 1-4, com os parciais de 11-8, 4-11, 5-11, 2-11 e 6-11.

O terceiro sobrevivente português da primeira ronda, João Geraldo, 84.º do ranking, caiu ante o francês Simon Gauzy (18.º), por um resultado mais equilibrado, por 3-4, com 11-9, 9-11, 11-9, 4-11, 11-8, 11-13 e 7-11.

Tiago Apolónia tinha-se ficado pela primeira ronda de singulares, tal como Leila Oliveira e Shao Jieni, igualmente de fora no primeiro embate de pares. Em equipas mistas, Tiago Apolónia e Shao Jieni também caíram no obstáculo inicial.



Resultado de quinta-feira, dia 25 de novembro

Pares Masculinos – Ronda de 32

Lin Gaoyuan / Liang Jingkun (CHN) – João Monteiro / Tiago Apolónia – (11-9, 9-11, 11-8, 11-4)