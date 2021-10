Portugal garante medalha no Europeu na competição de equipas femininas

Portugal venceu esta sexta-feira a Ucrânia por 3-1, nos quartos de final do Europeu de equipas, e assegurou a conquista daquela que será a segunda medalha na competições de equipas do ténis de mesa feminino português.





Fu Yu e Shao Jieni não perderam nenhum set nos jogos frente a Margaryta Pesotska e Ganna Gaponova, enquanto Rita Fins cedeu uma partida face a Solomiya Brateyko. A Seleção Nacional, atual vice-campeã da Europa, garantiu assim a passagem as 'meias' da competição que decorre em Cluj, na Roménia. Segue-se agora a Alemanha, 4.ª classificada em Tóquio'2020, em encontro marcado para sábado às 8 horas.Refira-se que na última partida entre as duas equipas, Portugal bateu a Alemanha nos quartos de final no Europeu de Nantes, em 2019, com um triunfo por 3-2.