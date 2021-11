Portugal nos Mundiais para "ir o mais longe" e "defender o bronze"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal inicia terça-feira com seis atletas os Mundiais, nos Estados Unidos, com o objetivo de ir "o mais longe possível" e "defender o bronze em pares" de 2019, disse o treinador Francisco Santos.

"Falar em resultados finais é complicado numa prova onde estão os melhores atletas do mundo. O objetivo é passar ronda a ronda e tentar chegar o mais longe possível", disse Francisco Santos, que com Kong Guoping vai orientar os atletas em Houston.

O treinador recordou ainda que Portugal tem a defender a medalha de bronze conquistada no torneio de pares do último campeonato do Mundo, pela dupla formada por João Monteiro e Tiago Apolónia, em 2019, em Budapeste, na Hungria.

"É difícil repetir, mas ficou provado que não é impossível", disse Francisco Santos, recordando que dada a ausência de torneios de apuramento continental, devido à pandemia de covid-19, o apuramento foi feito através dos 'rankings'.

Marcos Freitas (Fakel-Gazprom Orenburg, Rússia), Tiago Apolónia (TTC Neu Ulm, Alemanha), João Monteiro (Top Spin Messina -- Fontalba, Itália / CTM Lagos), João Geraldo (Les Loups D'Angers, França), Shao Jieni (Etival Clairefontaine ASRTT, França) e Leila Oliveira (U Sebastianense FC) são os representantes lusos.

Ausente, por ainda não perfazer os 10 anos exigidos pela federação internacional (ITTF) após o processo de naturalização, está Fu Yu, que, apesar de já ter representado Portugal nos Jogos Olímpicos, só será elegível para participar em Mundiais a partir de agosto de 2022. Shao Jieni terá a sua estreia em Mundiais em Houston.

Na primeira ronda, na terça-feira, Tiago Apolónia, 58.º do 'ranking', defronta o austríaco Daniel Habesohn (46.º), Marcos Freitas (24.º) o inglês Paul Drinkhall (57.º), João Monteiro (77.º) o porto-riquenho Brian Afanador (93.º) e João Geraldo (84.º) o húngaro Bence Majoros (61.).

No setor feminino, também na primeira ronda de 128 do torneio de singulares, Shao Jieni, que ocupa o 60.º lugar do 'ranking' feminino, defronta a canadiana Mo Zhang (39.ª) e Leila Oliveira (184.ª) a croata Ivana Malobasic (181.ª).

Na primeira ronda de pares masculinos, Tiago Apolónia e João Monteiro defrontam os chilenos Juan Lamadrid e Gustavo Gomez e, em caso de vitória, terão como adversários na segunda os chineses Lin Gaoyuan e Liang Jingkun (do top 10 mundial).

Em pares femininos, também na primeira ronda de 64, Shao Jieni e Leila Oliveira defrontam as sul-coreanas Lee Zion e Choi Hyojoo e, se vencerem, terão como adversárias as porto-riquenhas Melanie Diaz e Adriana Diaz na fase seguinte.

Em pares mistos, a equipa formada por Shao Jieni e Tiago Apolónia vai defrontar na primeira eliminatória uma dupla que entra para a história do ténis de mesa uma vez que é constituído pelo chinês Lin Gaoyuan e pela norte-americana Lily Zhang.

China e EUA, para assinalar os 50 anos da diplomacia na modalidade, uniram forças nos campeonatos do Mundo com duas duplas formadas por jogadores americanos e chineses no torneio de pares mistos. A outra dupla é formada por Kanak Jha (EUA) e Wang Manyu (China).

O Campeonato do Mundo individual de ténis de mesa, que integra as provas de singulares, pares e pares mistos, decorre de terça-feira até 29 de novembro na cidade de Houston, nos Estados Unidos.