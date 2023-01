Portugal perde mas já está apurado para o Europeu feminino por equipas

A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa perdeu esta quinta-feira em casa da República Checa (3-1), no fecho da qualificação para o Europeu por equipas, para o qual já estava apurada.



Qualificadas após triunfos ante a Itália (duas vezes por 3-1) e as checas (3-0), na poule A2, as nonas do 'ranking' mundial por equipas cederam hoje em Havirov, apesar de entrarem a vencer, por Inês Matos, que bateu Zdena Blaskova por 3-1.

Sem Fu Yu no confronto com as 19.ª da hierarquia por equipas, Jieni Shao perdeu dois encontros, com Marketa Sevcikova e Katerina Tomanovska, e Patrícia Santos saiu derrotada do confronto com Jana Vasendova.

O Europeu realiza-se em Malmö (Suécia), entre 10 a 17 de setembro de 2023.