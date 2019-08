Portugal revela os nove convocados para Europeu de equipas

A lista dos nove atletas convocados para representar Portugal no Campeonato da Europa de equipas, que vai decorrer em França no início de setembro, foi esta terça-feira divulgada pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM).A equipa masculina é constituída por Diogo Carvalho, Diogo Chen, João Monteiro, Marcos Freitas e Tiago Apolónia, e tem como treinadores Kong Guoping e Francisco Santos. Já no setor feminino, a seleção é formada por Fu Yu, Leila Oliveira, Rita Fins e Shao Jieni e orientada tecnicamente por Xie Juan.A comitiva que vai disputar o Europeu na cidade francesa de Nantes, entre os dias 3 e 8 de setembro, é liderada pelo presidente da FPTM, Pedro Moura, e incluí o fisioterapeuta Rosen Aleksandrov.A equipa masculina tem como adversários no Grupo H as seleções da Grécia e da Turquia, e a feminina vai defrontar a Rússia e a Croácia no Grupo F. Apenas o vencedor de cada grupo é apurado para os quartos-de-final.No sector masculino, a Grécia, selecção que ocupa o 43.º lugar do ranking mundial e 22.º da Europa, foi vice-campeã da Europa em 2013, enquanto a Turquia é 61.ª do mundo e 27.ª da Europa. Portugal, que está no 13.º lugar do mundo e 6.º da Europa) conquistou quatro medalhas em cinco anos -- duas em Europeus (ouro em Lisboa 2014 e prata em Luxemburgo 2017) e duas em Jogos Europeus (ouro em Baku 2015 e bronze em Minsk 2019).A equipa feminina tem como adversário a poderosa Rússia (14.ª do mundo e 7.ª da Europa), sete vezes campeã da Europa (contando com os títulos conquistados como União Soviética) e três vezes medalha de bronze nas quatro últimas edições do europeu, incluindo Luxemburgo 2017. E a Croácia (46.º mundial e 23.ª europeia) já por duas vezes se sagrou vice-campeã da Europa. Portugal ocupa a 59.ª posição no ranking mundial e 26.ª na lista europeia.