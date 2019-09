Portugal-Roménia, em direto: siga a final feminina do Europeu de ténis de mesa

7-11: Szocs vence o quarto jogo (2-2). Segue-se o quinto jogo decisivo deste primeiro encontro.



11-5: Shao Jieni vira o jogo (2-1)!





11-8: Shao Jieni empata o encontro (1-1)!



7-11: Bernadette Szocs vence o primeiro set (0-1)!

6-9: Shao aproxima-se.5-95-85-7: Vira o jogo Szocs.5-5: 'Negra' muito equilibrada.5-4: Lidera Portugal.4-4: Empata a Roménia4-2: Shao vira o jogo.2-2: Responde Jieni.0-20-1: Roménia começa a liderar a 'negra'.7-10: Szocs perto de vencer o quarto jogo.7-8: Shao com um ótimo ponto.6-86-7: Shao fica a um ponto de Szocs.4-6: Jogo muito equilibrado. Serve Jieni.3-4: Aproxima-se Shao.1-3: Serve agora Szocs.0-1: Primeiro ponto para Szocs no quarto jogo.10-5: Shao Jieni a um ponto de vencer o terceiro jogo.9-59-3: Shao Jieni lidera.6-1: Primeiro ponto da romena.5-0: Shao com um ótimo arranque.2-0: Shao começa bem.10-8: Shao a um ponto de fechar o encontro.9-7: Szocs aproxima-se.8-5: Shao lidera por três pontos.5-3: Jieni Shao lidera pela primeira vez6-10: A jogadora romena está a um ponto de ganhar este parcial.4-8: Bernadette Szocs lidera.Bernadette Szocs começa a vencer por 4-2. Serve a romena agora.--------------------------------------------12h04 - Jieni Shao e Bernadette Szocs abrem as hostilidades...12 h: As equipas apresentam-se. Vêem-se cachecóis de Portugal nas bancadas1.º jogo: Bernadette Szocs-Jieni Shao2.º jogo: Daniela Monteiro Dodean-Fu Yu3.º jogo: Elizabeta Samara-Leila Oliveira4.º jogo: Bernadette Szocs-Fu Yu5.º jogo: Daniela Monteiro Dodean-Jieni ShaoBom dia! A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa disputa hoje, frente à Roménia, a final do Europeu por equipas, que decorre em Nantes, França, depois de ontem ter conseguido um apuramento inédito para a final do Campeonato da Europa, após derrotar nas meias-finais a Hungria, por 3-1.A Seleção feminina, que nunca antes havia conquistado qualquer medalha na competição, prosseguiu com a sua semana de sonho e surpreendeu a Hungria com as luso-chinesas Fu Yu e Jieni Shao a não darem hipótese à concorrência.A equipa lusa, 26ª do ranking europeu, chegou rapidamente aos 2-0, através de Fu, que derrotou Dora Madarasz por 3-0, e de Shao, que bateu Georgina Pota por 3-1. As húngaras ainda reduziram quando Szandra Pergel derrotou Leila Oliveira por 3-1, mas Fu Yu fechou o encontro favorável a Portugal, ao vencer Georgina Pota por 3-1.