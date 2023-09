Portugal sagra-se tricampeão europeu de ténis de mesa de síndrome de Down

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal sagrou-se pela terceira vez consecutiva campeão da Europa de ténis de mesa por equipas nos campeonatos continentais SUDS para atletas com síndrome de Down, competição na qual consegui na terça-feira oito medalhas na natação.

No ténis de mesa, o quarteto composto por João Soldado Gonçalves, João Oliveira, João Miguel Gonçalves e Pedro Azevedo fez o pleno de vitórias na competição vencendo a Turquia por 3-1, a Itália e a República Checa, ambas por 3-0, e sagrou-se campeão por equipas, pela terceira vez consecutiva.

Na natação, Portugal conseguiu oito medalhas, e um recorde mundial, três das quais de ouro, conquistadas por Vicente Pereira (100 metros livres), João Vaz (200 bruços) e Diana Torres (200 mariposa).

As medalhas de prata foram conseguidas por Diogo Matos e Matilde Gaspar, nos 200 bruços, e ainda por Filipe Santos, nos 200 mariposa, enquanto Filipa Reis (400 estilos) e Diogo Rego (50 costas) arrecadaram bronzes.

No futsal, Portugal entrou a vencer, impondo-se à Turquia, atual campeã da Europa, por 2-1, enquanto no futdown a formação nacional empatou com a congénere da República da Irlanda.

No torneio de basquetebol 4x4, Portugal perdeu por 34-19 com a Finlândia.

Os campeonatos europeus SUDS (Sports Union for athletes with Down Syndrome) juntam 514 atletas, de 21 países, que competem em oito modalidades.

Portugal está representado por 48 ateltas, que competem em seis modalidades: atletismo, basquetebol 4x4, futsal, judo, natação e ténis de mesa.