Portugal vence grupo de apuramento para o Europeu feminino

A seleção portuguesa feminina venceu esta terça-feira a Suíça, por 3-0, e assegurou a vitória no grupo A da primeira fase de apuramento para o Europeu de ténis de mesa de 2019.No Multiusos do Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal, que já tinha garantido o apuramento, somou o primeiro triunfo por Fu Yu, 37.ª do ranking, sobre Rahel Aschwanden (258.ª), por 3-0 (11-2, 11-6 e 11-3).Seguiu-se um triunfo da outra atleta olímpica da seleção portuguesa, Jieni Shao (114.ª), sobre Rachel Moret (85.ª), por 3-2 (13-11, 9-11, 13-11, 8-11 e 11-9).O derradeiro encontro do confronto foi o mais equilibrado, com Leila Oliveira (156.ª) a estar duas vezes em desvantagem perante Céline Reust (266.ª), mas a acabar por vencer, por 3-2 (11-13, 11-4, 15-17, 11-5 e 11-8).Com este triunfo, Portugal, que apenas perdeu um dos quatro encontros disputados no grupo A, venceu a poule, à frente da Áustria e da Suíça.