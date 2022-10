Portugal 'vinga-se' do Brasil no Mundial de equipas de ténis de mesa

A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa manteve este domingo a invencibilidade no Campeonato do Mundo de equipas, a decorrer em Chengdu, na China, ao derrotar o Brasil por 3-2.

Depois de vencer a Eslováquia na primeira ronda, Portugal 'vingou-se' hoje da sexta seleção do ranking mundial, com quem tinha perdido por 0-3 no Mundial de 2018, impondo-se por 3-2.

João Geraldo (49.º da hierarquia) começou por defrontar Hugo Calderano (5.º) numa partida muito equilibrada, na qual foram preciso cinco 'sets' (13-11, 6-11, 11-8, 7-11, 11-8) para o brasileiro sair como vencedor.

O mau começo foi contrariado logo de seguida por Marcos Freitas (33.º), que bateu Eric Jouti (110.º) por 3-0, com os parciais de 11-4, 11-6, 11-5, antes de João Monteiro (83.º) colocar a equipa das 'quinas' na liderança, com um triunfo sobre Vitor Ishiy (68.º) em cinco 'sets' (12-10, 4-11, 9-11, 11-5, 11-8).

Calderano, o mais cotado dos mesatenistas em ação, acabaria por empatar o duelo, com uma vitória por 3-1 sobre Freitas (11-8, 9-11, 11-9, 11-7), cabendo a João Geraldo a responsabilidade de garantir o triunfo para Portugal -- o português impôs-se ao brasileiro Jouti com os parciais de 7-11, 11-4, 11-7 e 11-4.

A seleção portuguesa, nona do ranking, soma quatro pontos na competição e vai defrontar a Dinamarca, equipa que a eliminou nos oitavos de final do Europeu de 2021, na terça-feira, no último encontro do grupo 6.