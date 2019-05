Portuguesa Jieni Shao nos oitavos de final do Open da Eslovénia

A portuguesa Jieni Shao apurou-se para os oitavos de final do Open da Eslovénia em ténis de mesa, onde irá defrontar a japonesa Miyu Nagasaki, depois de ter ultrapassado esta sexta-feira duas eliminatórias do Mapa Final do evento.A atleta de 25 anos, que ocupa a 76.ª posição no 'ranking' mundial, venceu Pei-Ling Su (190) no primeiro desafio, de Taiwan, por 4-0 (11-5, 11-3, 11-5 e 14-12), o mesmo resultado obtido no duelo frente à ucraniana Solomiya Brateyko (254), em partida com os parciais de 11-4, 11-4, 11-6 e 11-8.O desafio frente a Miyu Nagasaki (38) está agendado para sábado, com início às 13:00, na cidade eslovena de Otocec, onde decorre o torneio.Por seu turno, João Monteiro (201) foi eliminado na primeira ronda do Open pelo francês Andrea Landrieu (174), derrota por 4-3 (4-11, 11-8, 9-11, 11-8, 9-11, 11-8 e 13-11).