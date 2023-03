Portuguesa Jieni Shao perde na estreia no Smash de Singapura

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Jieni Shao foi este domingo eliminada no Smash de Singapura em ténis de mesa, deixando o quadro feminino sem representantes nacionais, ao perder na primeira ronda da prova com a alemã Nina Mittelham, por 3-1.



Shao, 48.ª classificada do ranking mundial, venceu o primeiro parcial frente à jogadora alemã, 15.ª da hierarquia, por 11-7, mas perdeu os três seguintes, por 2-11, 6-11 e 6-11, sendo eliminada na estreia, tal como tinha acontecido com a outra atleta portuguesa, Fu Yu, no sábado.

No quadro masculino, pelo contrário, João Geraldo (53.º do mundo) e Tiago Apolónia (59.º) qualificaram-se no sábado para a segunda eliminatória, na qual vão defrontar o japonês Shunsuke Togami (49.º) e o chinês Fan Zhendong (número um mundial), respetivamente, na segunda-feira.