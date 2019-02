Portugueses afastados do torneio Top 16 Europeu de ténis de mesa

Os portugueses Marcos Freitas e Tiago Apolónia foram este sábado afastados do Top 16 Europeu, competição de ténis de mesa, que reúne, em Montreux, na Suíça, os melhores atletas da Europa.Marcos Freitas, oitavo do ranking europeu, perdeu com o austríaco Daniel Habesohn, 14.º europeu, por 4-3.Tiago Apolónia, que ocupa a posição 16 na classificação continental, foi afastado por 4-0, pelo alemão Timo Boll, líder do ranking europeu.Em 2014, Marcos Freitas venceu esta competição, tendo sido finalista no ano seguinte. Em 2016, o atleta madeirense foi 13.º classificado, tendo terminado em nono no ano seguinte.