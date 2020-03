Portugueses sem medo de jogar em Omã e na Polónia

Um pouco por todo o Mundo cancelam-se provas e eventos devido ao coronavírus [ver páginas 2 a 11], mas o ténis de mesa internacional vai mantendo ainda alguma atividade, como são as realizações, a partir de hoje, do Open de Omã, no Médio Oriente, e da Polónia, na Europa, regiões onde o surto ganha cada vez mais preocupação.

A Federação Internacional (ITTF) refere, em comunicado, estar a seguir com atenção a situação mundial, tendo uma reunião agendada para segunda-feira de forma a decidir novas medidas a adotar quanto ao eventual cancelamento de eventos.

"Com a disseminação da Covid-19 em diferentes partes do Mundo, a prioridade da ITTF é a saúde e a segurança de todos os jogadores, oficiais e fãs. Isso já levou à decisão de adiar o Campeonato do Mundo e o Open do Japão", refere a entidade máximo que rege a modalidade.

Efetivamente, o ténis de mesa foi das primeiras modalidades a cancelar eventos importantes, como aconteceu com o Campeonato do Mundo, agendado para o final deste mês, na Coreia do Sul, e que passou para junho.

Portugal vai fazer-se representar nos dois eventos deste fim de semana por cinco jogadores: João Geraldo, Marcos Freitas e Tiago Apolónia foram designados para competir no Open de Omã, enquanto Diogo Carvalho e Jieni Shao vão fazê-lo no Open da Polónia. Todos têm entrada direta nos respetivos mapas finais, começando a competir a partir de hoje.

Ontem, e no que respeita a Omã, só se conhecia ainda o adversário de João Geraldo, 99º do ranking mundial, que vai medir forças com o paquistanês Faizan Zahoor (986º). Marcos Freitas é o 26º e Tiago Apolónia 57º.

No Open da Polónia, Diogo Carvalho (193º) vai disputar a ronda de 64 frente ao alemão Nils Hohmeier (289º) e Jieni Shao (64ª) a ronda de 32 da competição diante da polaca Julia Szymczak (557ª).