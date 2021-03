Qualificação olímpica de ténis de mesa muda de Odivelas para Guimarães

A prova europeia de qualificação para o torneio olímpico de ténis de mesa individual dos Jogos Tóquio'2020 foi transferida de Odivelas para Guimarães, devido a contingências impostas pelo combate à pandemia de covid-19, anunciou esta sexta-feira a federação.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa indica que a prova se mantém nas datas previstas, entre 21 e 25 de abril, e esclarece que a "alteração de local prende-se com o facto de as instalações de Odivelas estarem transformadas até outubro num centro de vacinação contra a covid-19".

A prova é a última competição que permite o apuramento de atletas para o torneio olímpico de singulares dos Jogos Tóquio2020 e contará com a presença de uma atleta portuguesa.

Portugal tem já garantidas em Tóquio a presença de Fu Yu no torneio individual feminino, duas presenças no torneio individual masculino, e uma no torneio por equipas.