Rita Fins: «Vamos dar tudo para conseguirmos a última vaga para Tóquio»

A seleção feminina de ténis de mesa pode não ter conseguido a qualificação direta para os Jogos Olímpicos, mas no seio da equipa prevalece a confiança de que Portugal vai assegurar a presença em Tóquio. Para que tal aconteça, o conjunto liderado por Xie Juan tem de disputar o torneio de repescagem, estando o primeiro jogo, frente à Holanda, agendado para as 10 horas deste sábado.

Na antevisão da partida, Rita Fins, jogadora da seleção, assumiu, em declarações a Record, que Portugal está à espera de dificuldades, mas que a vitória é o único objetivo. "Sabemos que o jogo com a Holanda vai ser complicado. As nossas jogadoras estão bem, estamos a tentar recuperar para jogarmos ao mais alto nível. Não sabemos se a melhor jogadora da Holanda vai jogar porque estava lesionada no último jogo, mas esperamos um jogo complicado. Apesar disso, vamos dar tudo para conseguirmos a última vaga para Tóquio. Sendo certo que o facto de não termos conseguido a qualificação ontem mexeu connosco, a verdade é que estamos a trabalhar para recuperar e para amanhã estarmos fortes a nível mental", começou por afirmar.

Destacando a importância do apoio do público para as jogadoras, Rita Fins analisou ainda a derrota desta sexta-feira frente à Hungria: "Penso que no jogo de ontem não falhou nada. As nossas atletas tiveram num dia bom, mas as jogadoras húngaras tiveram um dia ainda melhor. Penso que nos faltou um pouco de sorte para ultrapassarmos um jogo complicado, tanto a nível emocional como a nível técnico e tático".

A jogadora concluiu analisando o facto de ser a atleta mais nova da comitiva portuguesa. "Para mim era um sonho ir a Tóquio com esta idade, visto que tenho apenas 22 anos. Não conseguimos ontem, mas vamos lutar pela última vaga. Temos a confiança que vamos conseguir", rematou.