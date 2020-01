Roménia e Hong Kong entre oito apuradas no quadro feminino para Tóquio'2020

A Roménia e a primeira cabeça de série Hong Kong juntaram-se esta sexta-feira ao lote de oito apuradas para Tóquio'2020, na conclusão da fase principal do torneio de qualificação a decorrer no Multiusos de Gondomar, no distrito do Porto.

No último dia do 'main round', as romenas, lideradas por Daniela Dodean Monteiro, casada com o jogador da seleção portuguesa João Monteiro, bateram a Índia por 3-2, com Monteiro a triunfar no jogo decisivo, frente a Manika Batra (3-1).

"Nos últimos tempos, o meu ranking tem baixado e baixado, mas quando a minha equipa precisou de mim, pude dar-lhes o ponto necessário, por isso estou mesmo satisfeita", explicou após o encontro a mesatenista da seleção campeã europeia, que também tinha estado na vitória em pares.

No dia que definiu as últimas vagas diretas, antes do arranque do torneio de repescagem, Hong Kong confirmou o favoritismo conferido por ser a equipa mais cotada do torneio ao eliminar, com uma vitória por 3-0, a Bielorrússia.

Ainda hoje, a Áustria carimbou o bilhete para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 ao eliminar a Espanha, ao lado de Taiwan, que afastou por claros 3-0 a França.

Na quinta-feira, o embate do dia deu-se entre as duas Coreias, com a formação do Norte a eliminar o Sul por 3-1, obrigando as adversárias a jogar no torneio de repescagem quando entraram na prova de Gondomar como quartas cabeças de série.

Num jogo longo, Singapura qualificou-se para os Jogos após um 3-2 sofrido contra os Países Baixos, com a Polónia a eliminar a Ucrânia para engrossar o lote de seleções europeias no torneio.

Na repescagem, em que só o vencedor avança para Tóquio2020, Portugal, 13.º pré-designado, vai defrontar as holandesas, 11.ª, depois de perder por 3-1 com a Hungria, num encontro marcado para sábado pelas 10:00, no Multiusos, em que o vencedor se apura para as meias-finais.

Aí, e em caso de vitória, as lusas vão medir forças com França (18.ª) ou Índia (17.ª), enquanto o outro lado da competição inclui a quarta designada Coreia do Sul, frente à Ucrânia, e um embate europeu entre Bielorrússia e Espanha.

O torneio de qualificação olímpica por equipas no ténis de mesa prossegue hoje no Multiusos de Gondomar, no distrito do Porto, e decorre até domingo, com a participação das seleções portuguesas masculina e feminina.

Além de qualificar nove equipas, oito da primeira fase, em cada género, e mais uma por repescagem, a prova atribui igualmente uma quota de dois atletas para o concurso individual.