Sebastianense acaba Taça da Europa feminina em quinto lugar

O Sebastianense bateu este domingo o CTM Mirandela (3-2), no play-off de apuramento do quinto lugar da Grande Final da Taça da Europa feminina de ténis de mesa, competição disputada em Mirandela, distrito de Bragança.

Depois de Inês Matos abrir com uma vitória para a equipa da casa, ante Cecília Akpan (3-2), Matilde Pinto, outra presença assídua na seleção, colocou estas à beira da vitória, ao bater Raquel Martins por 3-0.

Leila Oliveira, outra internacional, fez o 2-1 ante Mariana Santa Comba (3-0), Raquel Martins bateu Inês Matos (3-0) para igualar a contenda e Akpan decidiu, na 'negra' das 'negras', frente a Matilde Pinto, que venceu por 3-2.

O resultado deixa o Sebastianense no quinto lugar e o Mirandela no sexto, de um troféu europeu disputado em 'casa' e conquistado pelas francesas do Joué les Tours, levando a melhor ante o Sarises Florinas, da Grécia, por 3-0.