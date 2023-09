Seleção de ténis de mesa bate Hungria e avança para os 'oitavos' do Europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de ténis de mesa apurou-se esta segunda-feira para os oitavos de final do Campeonato da Europa de equipas, ao vencer o Grupo D, depois de se impor à Hungria, por 3-1, em Malmo, na Suécia.

Após o triunfo na estreia, frente à Grécia, pelo mesmo 3-1, os lusos dependiam apenas de si para avançarem no primeiro lugar, conseguindo-o com um êxito selado com triunfo de Marcos Freitas, por 3-0, sobre Bence Majoros, pelos parciais de 11-8, 11-8 e 13-11.

Antes, Marcos Freitas tinha sentido maiores dificuldades, no jogo inaugural do embate entre seleções, contra Adam Szudi, a quem se impôs por 3-2, recuperando de 8-11 e 7-11 para dar a volta em 11-5, 11-4 e 15-11.

Tiago Apolónia ampliou, de seguida, a vantagem para 2-0 ao ganhar a Bence Majoros por 3-0, pelos parciais de 11-6, 11-7 e 11-7.

Os campeões da Europa em 2014 cederam um único ponto, por João Monteiro, derrotado por Tamas Lakatos por 3-1, nomeadamente por 7-11, 7-11, 11-6 e 8-11.

Na competição feminina, e depois de ultrapassar a Bulgária por 3-1 no domingo, Portugal defronta hoje a Sérvia, procurando, igualmente, passar no primeiro lugar.

As portuguesas foram prata em 2019 e bronze em 2021.

Os Europeus de equipas de ténis de mesa, que decorrem até domingo, apuram diretamente os dois campeões para os Jogos Olímpicos Paris2024, além de 12 países para os Mundiais, que vão decorrer em fevereiro de 2024, em Busan, na Coreia do Sul.