Seleção feminina de ténis de mesa falha acesso aos Jogos Olímpicos de Tóquio

Terminou o sonho de Portugal de chegar aos Jogos Olímpicos de Tóquio. A Seleção feminina de ténis de mesa defrontou a congénere francesa, em jogo a contar para as meias-finais do torneio de repescagem, e perdeu por 3-1. Com este resultado, a equipa portuguesa fica fora do torneio olímpico, já que França e Coreia do Sul vão disputar a última vaga.





Depois de Xue Luo ter apresentado problemas físicos no jogo com a Holanda, a seleccionadora Xie Juan optou por alterar a ordem das jogadoras a entrar em prova. Nesse sentido, o primeiro set, disputado em pares, foi jogado por Fu Yu e Xue Luo. A dupla lusa conseguiu disputar de forma equilibrada todos os parciais, mas acabou por perder 9-11, 8-11 e 11-13.A entrada em falso da Seleção portuguesa ‘perturbou’ Jieni Shao, que teve um início de segundo set muito complicado. Se o primeiro jogo foi equilibrado (9-11), no segundo a mesatenista portuguesa começou a perder por 0-4 com Jia Nan Yuan, sendo mesmo derrotada por 7-11. Apesar da reação nos dois parciais seguintes (11-8 e 11-8), Jieni Shao perdeu o derradeiro jogo do segundo set por 7-11.No terceiro confronto, Fu Yu não cedeu à pressão de ter de jogar para manter Portugal ‘vivo’. A mesatenista portuguesa confirmou o favoritismo frente a Stephanie Loeuillette e conseguiu um triunfo ‘fácil’, pelos parciais de 11-3, 11-6, 11-6.Apesar do triunfo seguro de Fu Yu, Xue Luo não conseguiu dar sequência no quarto set. A mesatenista apresentou-se sempre num nível inferior à adversária, neste caso Jia Nan Yuan, acabando por ser derrotada pelos parciais de 3-11, 6-11 e 9-11.