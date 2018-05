Continuar a ler

No primeiro jogo desta fase, as portuguesas perderam em 27 de março em Vila Nova de Gaia com a Áustria, por 3-2.



Portugal só volta a jogar em 20 de novembro, na Áustria, fechando o programa em 4 de dezembro, na receção à Suíça.



Portugal derrotou esta terça-feira em Genebra a Suíça por 3-1, em ténis de mesa feminino, no segundo jogo da primeira fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2019.A seleção lusa jogou com Fu Yu (30.ª do ranking mundial), Jieni Shao (153.ª) e Leila Oliveira (197.ª), apresentando-se na máxima força perante um adversário teoricamente acessível.

Autor: Lusa