Seleção feminina passa à 2.ª fase de qualificação para o Europeu

A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa venceu esta quinta-feira a Itália (3-1), em Norbello, na 3.ª ronda da primeira fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023, garantindo a qualificação para a segunda fase da prova.



Portugal soma três vitórias no grupo, tendo derrotado a Itália por 3-1 nos dois encontros, e vencido a República Checa por 3-0, e, na última ronda, a equipa lusa desloca-se a Havirov, em 12 de janeiro.

A equipa nacional (9.ª do ranking), apresentou as atletas Fu Yu (18.ª ranking mundial), Shao Jieni (56.ª) e Rita Fins, enquanto a Itália (26.ª do ranking) voltou a estar representada pelas atletas Giorgia Piccoli (70), Debora Vivarelli (161) e Gaia Monfardini (273).

O Europeu realiza-se em Malmo (Suécia), entre 10 a 17 de setembro de 2023.