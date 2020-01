Seleção masculina bate Ucrânia e segue para a final do Torneio de Qualificação Olímpica

Em jogo a contar para as meias-finais do Torneio de Qualificação Olímpica, Portugal venceu e Ucrânia e ficou um passo mais perto dos Jogos Olímpicos. Após o triunfo por 3-0, o conjunto luso fica agora à espera do vencedor do jogo entre a Itália e a Bélgica.

Apesar do equilíbrio no primeiro confronto, João Monteiro e Tiago Apolónia conseguiram manter os níveis de concentração e levaram a melhor sobre Yevhen Pryshchepa e Yaroslav Zhmudenko (8-11, 11-13 e 6-11).

No embate que colocou frente a frente Marcos Freitas e Kou Lei, aquela que era considerada a maior ameaça dos ucranianos, o português deu uma resposta cabal, vencendo por 3-0 (9-11, 5-11 e 7-11).

No último set, apesar de ter ‘falhado’ o 3-0 triplo, Tiago Apolónia controlou quase sempre e venceu por 3-1 (7-11, 9-11, 11-6 e 9-11)