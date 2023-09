Seleção masculina de ténis de mesa garante 'meias' dos Europeus de equipas

A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa assegurou esta sexta-feira a presença nas meias-finais dos Campeonato da Europa, que decorrem em Malmo, na Suécia, ao bater a Dinamarca por 3-2.

Portugal, que, com este triufo e a exemplo da seleção feminina, também apurada para as meias-finais, garantiu já uma medalha com o apuramento para as meias-finais, vai defrontar no encontro seguinte a Alemanha, no sábado.

A equipa portuguesa, oitava do ranking mundial e quarta do europeu, superou uma Dinamarca situada no 18.º lugar mundial e nono europeu, assegurando a sua quinta medalha, depois do ouro em 2024, prata em 2029 e 2017 e bronze em 2011.

Marcos Freitas (19.º do ranking mundial) adiantou Portugal no encontro, ao bater Anders Lind (31.º) por 3-2. O olímpico português esteve a vencer por 2-0, permitiu o empate, mas, no último parcial, foi mais forte, vencendo por 11-5. O dinamarquês no final da partida deu um pontapé e partiu a televisão do árbitro, sendo admoestado com um cartão vermelho disciplinar, que o impedia de regressar ao jogo.

No embate seguinte, Tiago Apolónia (52.º) não conseguiu ultrapassar Jonathan Groth (36.º), mas João Geraldo (46.º) garantiu a passagem às meias-finais, ao vencer Tobias Rasmussen (530.º) por 3-0.

Com Portugal a vencer por 2-1 e Anders Lind impedido de jogar, Portugal tinha garantida a vitória no encontro. Por decisão da equipa técnica e dos jogadores, Portugal não disputou a quarta partida, que colocaria frente a frente Marcos Freitas e Jonathan Groth. O marcador passou então para 2-2 e, na quinta partida, ficou estabelecido o 3-2, porque Anders Lind não podia jogar contra Tiago Apolónia.

No final, João Monteiro disse que a equipa está "bastante feliz" por ter assegurado já mais uma medalha parao ténis de mesa português.

"Estamos muito contentes por passarmos às meias-finais do Campeonato da Europa e amanhã (sábado) vamos ter pela frente a Alemanha, e vamos fazer tudo para conseguir chegar à final e lutar pelo ouro", disse o mesatenista luso.

Portugal vai agora defrontar a Alemanha, tricampeã europeia, vice-campeã mundial e vice-campeã olímpica. A equipa é formada por Benedikt Duda (35.º), Timo Boll (66.º), Ricardo Walther (75.º), Cedric Meissner (99.º) e Kay Stumper (128.º).

Horas antes também a seleção feminina assegurou a presença nas meias-finais, nas quais terá também como oponente a Alemanha, deois de hoje ter superado a Suécia por 3-1, tendo também já garantida uma medalha nos preentes Europeus.

"Estamos muito contentes por ter alcançado a medalha e vamos dar tudo para tentar chegar ao ouro. Não será fácil, mas vamos lutar ao máximo", disse, no final, Matilde Pinto, jogadora da equipa lusa.

Programa de sábado:

- Meias-finais femininas:

Portugal-Alemanha

- Meias-finais masculinas:

Portugal-Alemanha