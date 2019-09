Seleção masculina de ténis de mesa na final do Europeu de equipas

A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa apurou-se este sábado para a final do Europeu por equipas, que decorre em Nantes, França, ao derrotar nas meias-finais a Suécia por 3-2, juntando-se desta forma à equipa feminina , que horas antes também tinha carimbado o acesso à decisão no seu campeonato.Diante dos segundos cabeças de série do torneio, os portugueses (décimos favoritos) tiveram de sofrer até final, estando por duas ocasiões à beira da eliminação, mas acabaram por conseguir o triunfo final no derradeiro encontro, graças a uma grande recuperação de Tiago Apolónia perante Jon Persson.Na final, marcada para as 16 horas de domingo, a Seleção Nacional, composta por Diogo Chen, João Monteiro, Tiago Apolónia, Diogo Carvalho e Marcos Freitas, irá enfrentar os vencedores da outra meia-final, que colocará frente a frente a Alemanha e a França. Caso consiga vencer nessa final, Portugal conquistará o segundo título da sua história, depois do feito alcançado em 2014.