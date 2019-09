Seleção masculina também garante presença nos 'quartos'

Portugal derrotou esta quinta-feira a Grécia por 3-0, em ténis de mesa masculino, e juntou-se à selecção feminina no apuramento para os quartos de final do Campeonato da Europa de equipas, que está a decorrer em Nantes, França.A seleção lusa, sexta do ranking europeu, cedeu até agora apenas três sets nos dois encontros realizados e não sentiu dificuldades para levar de vencida a equipa helénica, 22.ª seleção da Europa.Marcos Freitas (10.º do ranking europeu) venceu por 3-1 o mais conceituado jogador grego, Gionis Panagiotis (14.º), quatro vezes olímpico (Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016). Os parciais foram de 11-7, 11-7, 10-12 e 11-5.Depois, João Monteiro (67.º) superiorizou-se no encontro frente ao veterano Kreanga Kalinikos (292.º), de 47 anos, obtendo um triunfo por 3-0, com 11-9, 11-4 e 11-5.O mesmo resultado foi alcançado por Tiago Apolónia (32.º) perante o jovem Ioannis Sgouropoulos (99.º), campeão europeu de sub-18 em Guimarães2017 e Cluj Napoca2018 e de sub-21 em Gondomar2019. Os números parciais foram 11-5, 11-6 e 11-5.Portugal vai defrontar nos quartos de final o vencedor do encontro entre Áustria e Dinamarca, que se disputa ainda hoje.Mais cedo, já a seleção feminina tinha garantido o seu apuramento, após vencer a Rússia.