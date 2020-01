Seleção Nacional feminina na final do Torneio de Qualificação Olímpico

A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa venceu hoje a Eslováquia por 3-0, na primeira ronda do torneio de qualificação olímpica por equipas, que hoje arrancou no Multiusos de Gondomar, distrito do Porto.





No último de três confrontos, Jieni Shao bateu Tatiana Kukulkova por 11-8, 11-3 e 11-3, já depois de Fu Yu ter vencido Eva Jurkova por 11-2, 11-6 e 11-6 e, no primeiro encontro, de pares, Shao e Xue Luo terem ganho a Nikoleta Puchovanova e Kukulkova por 11-5, 11-9 e 11-3.Portugal espera agora pelo vencedor da eliminatória entre Hungria, sétima cabeça de série, e Croácia, 28.ª, disputada hoje, para saber quem defronta na quinta-feira pelo acesso aos Jogos de Tóquio2020. Frente às eslovacas, Portugal, 13.º pré-designado neste torneio de apuramento para Tóquio2020, foi 'quase perfeito', contra uma 26.ª cabeça de série (de 30 formações participantes), muito inferior em qualidade e que não conseguiu contrariar um triplo 3-0.A seleção das 'quinas' começou a confirmar o favoritismo logo no primeiro encontro da eliminatória, em pares, em que entrou a ganhar e controlou até final, antes de um segundo 'set' mais renhido, o mais equilibrado de toda a eliminatória, que terminou com um parcial de 11-9.Um 11-3 fechou em 3-0 o primeiro embate, antes de, no segundo jogo, Fu Yu fazer valer os galões, uma vez que a luso-chinesa já está qualificada para o concurso individual de Tóquio2020. Frente à menos experiente Eva Jurkova, o triunfo fez-se fácil para Yu, que ganhou pelos parciais de 11-2, 11-6 e 11-6, uma toada de domínio que prosseguiu para o jogo final. Aqui, Jieni Shao, outra atleta com experiência olímpica do lado luso, não teve dificuldades em bater Kukulkova, que também tinha participado no jogo de pares, com um arranque mais renhido (11-8) antes de um duplo 11-3 para fechar a eliminatória.A equipa feminina, que além das três atletas que jogaram hoje conta ainda com Leila Oliveira e Rita Fins, procura uma presença inédita em Jogos Olímpicos, na competição por equipas, enquanto os masculinos entram em ação na quinta-feira, frente à Ucrânia, em busca da terceira presença consecutiva. Oitava cabeça de série, a formação masculina ficou isenta da primeira ronda e defronta na quinta-feira a Ucrânia, 21.ª pré-designada.