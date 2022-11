Seleção portuguesa feminina entra no top 10 mundial pela primeira vez

A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa entrou pela primeira vez no 'top 10' mundial por equipas, no qual Portugal também está representado no masculino, anunciou esta quarta-feira a federação que rege a modalidade.



No feminino, Portugal conseguiu, alicerçado nos feitos de Fu Yu, Shao Jieni, Inês Matos e Matilde Pinto, subir do 34.º para o nono lugar, e terceiro na Europa, na tabela de novembro, depois do quinto lugar no Mundial de outubro, em Chengdu, China.

Esse foi o mesmo posto alcançado pelos masculinos, com Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Geraldo e João Pedro Monteiro em destaque ao longo do ano, colocando Portugal no oitavo lugar mundial, quarto europeu.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM) realça como estas classificações "deixam as duas seleções bem posicionadas para obterem a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024".

A China encima as duas tabelas, em ambos os casos com 7.500 pontos, contra 3.026 de Portugal, nos masculinos, e 2.760, em femininos.