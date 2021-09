Seleção portuguesa feminina vence no arranque do Europeu de ténis de mesa

A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa venceu esta terça-feira a Croácia por 3-1, no arranque do Grupo E do campeonato da Europa de equipas, a decorrer em Cluj, na Roménia.

Fu Yu, 47.ª do ranking mundial, venceu Hana Arapovic, 698.ª, por 3-1 (11-7, 9-11, 11-7, 12-10) no primeiro encontro, seguindo-se o triunfo de Shao Jieni, 62.ª, sobre Mateja Jeger, 122.ª, por 3-2 (7-11, 11-7, 11-13, 11-2 e 11-5).

Depois, Rita Fins (729.ª) perdeu frente a Ivana Malobabic (181.ª), por claros 3-0 (11-8, 11-7 e 11-8), mas Fu Yu voltou à ação para fechar o encontro, diante de Mateja Jeger, por 3-2 (6-11, 6-11, 11-4, 11-2 e 11-6).

A seleção feminina volta a jogar na próxima quinta-feira, com a Hungria, bastando nova vitória para seguir para os quartos de final, ainda que as húngaras tragam uma equipa de nível próximo das lusas e tenham vencido o último confronto, na qualificação olímpica, em janeiro de 2020, em Gondomar.

Na quarta-feira, estreia-se a formação masculina, com Marcos Freitas (24.º do ranking mundial), Tiago Apolónia (59.º), João Monteiro (81.º), João Geraldo (91.º) e Diogo Carvalho (185.º) a defrontarem a Turquia, num Grupo E que inclui também a Dinamarca.

As duas seleções de Portugal foram vice-campeãs europeias em 2019, na cidade francesa de Nantes.