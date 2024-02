Seleção portuguesa masculina qualifica-se para os Jogos Olímpicos Paris'2024

A seleção portuguesa masculina qualificou-se esta quarta-feira para o torneio por equipas de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Paris'2024, ao vencer a Croácia, por 3-1, nos oitavos de final do Mundial.

Ao vencer a Croácia, 13.ª seleção do ranking mundial, em Busan, na Coreia do Sul, Portugal, sétimo, assegurou a quarta presença consecutiva nas provas por equipas em Jogos Olímpicos, garantindo igualmente duas vagas para o torneio individual.

Nas três participações anteriores, Portugal tem como melhor classificação o quinto lugar coletivo conseguido em Londres'2012, resultado repetido, a nível individual, por Marcos Freitas no Rio'2016.



Frente à Croácia, que tinha afastado o Brasil na ronda de acesso aos quartos de final, Marcos Freitas (19.º do mundo) manteve o registo 100% vitorioso no Mundial por equipas, ao vencer Andrej Gacina (59.º), por 3-0 (11-4, 11-7 e 11-5).



Tiago Apolónia (49.º) deu o segundo ponto a Portugal, ao bater Filip Zeljko (124.º), por 3-0 (11-9, 11-8 e 11-4), antes de João Geraldo (41.º do mundo) perder com Tomislav Pucar (48.º), por 3-0 (14-12, 11-8 e 11-5).



Marcos Freitas voltou à mesa para garantir o apuramento para Portugal, ao vencer Filip Zeljko, por 3-0, com os parciais de 11-3, 11-9 e 11-4.



Com cinco vitórias em outros tantos encontros em Busan, Portugal vai agora defrontar a França, quarta do ranking, que afastou a Polónia, 19.ª, por 3-0.