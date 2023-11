Shao, Freitas, Geraldo e Apolónia avançam no WTT Feeder de Vila Nova de Gaia

Os portugueses Marcos Freitas, João Geraldo e Tiago Apolónia, em singulares masculinos, e Jieni Shao, em singulares femininos, seguiram esta quinta-feira para os oitavos de final no WTT Feeder de Vila Nova de Gaia de ténis de mesa.

Shao, 51.ª do ranking mundial, vai jogar com a polaca Natalia Bajor, 44.ª, nos 'oitavos', depois de hoje vencer na 'negra' a norte-americana Sally Moyland, 181.ª da hierarquia mundial, com um 11-8 que pôs fim ao empate a dois (9-11, 11-4, 8-11 e 11-9) em que recuperou duas vezes de desvantagem para seguir em frente.

Foi o segundo triunfo do dia no quinto jogo, depois de ter eliminado, de manhã, a italiana Giorgia Piccolin, 98.ª, também por 3-2.

No quadro masculino, Marcos Freitas venceu por 3-1 o sul-coreano Ganghyeon Park, 197.º, depois de já ter eliminado de manhã o porto-riquenho Daniel Gonzalez, 148.º, por claros 11-3, 11-3 e 11-4.

Cabeça de série do torneio de singulares masculinos, o português, 18.º jogador do mundo, abriu com 11-9 e, depois de ter consentido o empate (7-11), fechou o encontro com duplo 11-5 para seguir em frente no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia, em que agora defrontará o chinês Kai Zhou, 114.º, 'carrasco' de João Monteiro na fase anterior.

João Geraldo, 35.º jogador mundial, teve poucas dificuldades em eliminar o 130.º, o equatoriano Alberto Mino (11-7, 11-8 e 11-5), e chegar aos 16 avos de final, em que bateu o francês Thibault Poret, 161.º, por 11-6, 11-6, 6-11 e 11-8, marcando encontro na próxima fase com o alemão Steffen Mengel, 302.º.

Já Tiago Apolónia, 47.º do mundo, defrontou e bateu o nigeriano Taiwo Mati, 99.º, na ronda de 64, por 11-7, 11-2 e 11-5, e depois mediu forças com o brasileiro Eric Jouti, 175.º, levando-o de vencido.

O luso triunfou com os parciais de 11-7, 12-14, 11-9 e 15-13, numa vitória 'apertada' que o deixou nos 'oitavos' ante o chinês Dingshuo Liu, 189.º do ranking.

Em caso de vitória nos respetivos encontros, Apolónia e Geraldo defrontar-se-ão nos quartos de final.

O dia de hoje eliminou ainda da competição o olímpico João Pedro Monteiro, além de Tiago Abiodun, Diogo Chen e André Silva, em masculinos, e Inês Matos, Matilde Pinto e Mariana Santa Comba, em femininos.

Inês Matos e Gonçalo Gomes jogaram ainda os oitavos de final em pares mistos, mas foram eliminados por Quek Izaac e Zhou Jingyi, de Singapura, por 3-0.