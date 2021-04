Shao Jieni admite entrada "lenta" no jogo em que falhou apuramento para os Jogos Olímpicos

A portuguesa Shao Jieni reconheceu este domingo que a entrada "lenta" teve influência na derrota frente a Barbora Balazova (4-1), que lhe custou a segunda oportunidade de apuramento para a prova de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

Após ter desperdiçado a primeira hipótese de garantir o 'passaporte' para o Japão na manhã de sábado, ao perder por 4-2 com a francesa Jia Nan Yuan, na meia-final da segunda ronda da qualificação europeia, a atleta lusa entrou mal na partida de hoje, relativa aos quartos de final da terceira ronda, tendo estado a perder por 3-0, antes da derrota se consumar com parciais de 11-4, 11-8, 11-8, 10-12 e 12-10.

"Entrei lenta no jogo. Não consegui ter ritmo. Como fisicamente não estou assim tão bem, a cabeça não conseguiu acompanhar. Estava com algum cansaço", assumiu à Lusa a jogadora de 27 anos, no rescaldo do encontro disputado no Pavilhão multiusos de Guimarães, palco da qualificação para os torneios olímpicos de singulares femininos e masculinos.

Depois de um primeiro parcial de completa superioridade da eslovaca, de 29 anos, Shao Jieni melhorou nos dois parciais seguintes, mas apenas a espaços, combinando um jogo veloz e preciso com várias bolas para fora e para a rede, que lhe valeram duas derrotas por 11-8.

A jogadora lusa conseguiu prolongar a melhoria no quarto parcial, tendo estado a vencer por 5-1, antes de ver Balazova reagir e de só conseguir manter o jogo vivo nas vantagens (12-10).

O quinto parcial também parecia encaminhado a favor da portuguesa, já que esteve a vencer por 7-1, fruto de uma série de bolas rápidas para as quais a adversária não teve resposta, mas a jogadora da Eslováquia recompôs-se, arriscou e voltou a exibir o seu melhor ténis de mesa, a tempo de operar a reviravolta nas vantagens e de fechar o encontro.

"No quinto 'set', a minha adversária estava a perder e arriscou mais, conseguindo algumas bolas boas. Fiquei com algum receio no meu jogo", reconheceu a atleta portuguesa.

Gorada a oportunidade de assegurar já a presença em Tóquio, Shao Jieni depende agora da posição no 'ranking' para repetir, neste ano, a presença no torneio olímpico de singulares femininos de 2016, no Rio de Janeiro, em que perdeu na primeira ronda, frente à norte-americana Lily Zhang, por 4-0.

"Por norma, os 80 primeiros do 'ranking' entram na primeira ronda. Portanto, ainda tenho hipóteses de me apurar para os Jogos Olímpicos", explicou a atleta.

Na modalidade de ténis de mesa, Portugal já garantiu a presença de quatro atletas: Fu Yu, em singulares femininos, e Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro, que formam o trio luso para a prova de equipas, com dois desses jogadores a competirem na prova individual.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021 devido à pandemia da covid-19, realizam-se de 23 de julho a 08 de agosto, e Portugal conta, para já, com 58 atletas apurados, de 12 modalidades.