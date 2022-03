Shao Jieni e Tiago Apolónia eliminados no Star Contender de Doha

Os portugueses Shao Jieni e Tiago Apolónia foram hoje eliminados na ronda de 64 do torneio Star Contender de ténis de mesa, a decorrer em Doha, deixando Marcos Freitas como único representante luso no Qatar.

Apolónia, 58.º do 'ranking' mundial, perdeu com o chinês Zhou Qihao, 99.º, pelos parciais de 5-11, 11-7, 11-9 e 12-10, com Shao Jieni, 54.ª, a ficar pelo caminho também com uma adversária da China, Zhang Rui, 75.ª ,que triunfou por 11-6, 11-1, 4-11 e 13-11.

Marcos Freitas, que é 27.º da hierarquia mundial, vai defrontar precisamente Zhou Qihao, 'carrasco' do compatriota, numa partida marcada para segunda-feira.