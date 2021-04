Shao Jieni 'vira' jogo e mantém-se na luta pelo apuramento olímpico

A mesatenista portuguesa Shao Jieni venceu este sábado a dinamarquesa Mie Skov por 4-3, num encontro em que esteve a perder por 3-0, na abertura da terceira ronda de qualificação europeia feminina para os Jogos Olímpicos, disputada em Guimarães.

Depois de ter falhado o apuramento para Tóquio2020 hoje de manhã, ao perder na meia-final da segunda ronda com a francesa Jia Nan Yuan, por 4-2, a jogadora lusa, número 63 mundial, esteve perto de ficar arredada dos Jogos Olímpicos nos oitavos de final da última ronda de qualificação, mas foi a tempo de melhorar o seu jogo e de vencer a adversária, após parciais de 10-12, 7-11, 2-11, 11-7, 11-7, 11-9 e 11-7.

A atleta lusa, de 27 anos, precisa de vencer mais dois jogos desta ronda para repetir a presença olímpica de 2016, no Rio de Janeiro, e o embate dos quartos de final com a eslovaca Barbora Balazova está agendado para as 10:50 de domingo, no Pavilhão Multiusos da cidade minhota.

Shao Jieni até esteve a vencer o primeiro parcial por 5-1, mas começou a sentir dificuldades para conter as pancadas rápidas da experiente dinamarquesa, de 34 anos, e acabou por perder nas vantagens.

A jogadora baixou ainda mais de rendimento nos dois parciais seguintes, nomeadamente o terceiro, em que somou apenas dois pontos, permitindo a Mie Skov o controlo de quase todas as trocas de bola.

Depois do equilíbrio no início do quarto parcial, Shao Jieni conseguiu finalmente acelerar o seu jogo sem enviar bolas para fora e começou a inverter a 'corrente' a seu favor, ao reduzir a desvantagem para 3-1, com um resultado de 11-7.

A portuguesa venceu o quinto parcial pelos mesmos números, mas ainda com mais conforto, antes de, no sexto, só conseguir levar a melhor depois da igualdade a nove pontos, com duas bolas rápidas e bem colocadas que deixaram a adversária sem resposta.

Na 'negra', Shao Jieni e Mie Skov equipararam-se até à igualdade a cinco pontos, antes da mesatenista lusa disparar no 'marcador' para fechar o encontro e manter 'viva' a esperança de se apurar para Tóquio.